 Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку | Біатлон | Champion.com.ua
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Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку
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Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку

Сьогодні 16:47 1136 0
Найкраще серед українок виступила Меркушина
Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку
#Меркушина, #ЧС

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася жіноча індивідуальна гонка.

У гонці Україну представляли чотири біатлоністки: Валя і Віта Семеренки, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Валентина Семеренко припустилася чотирьох промахів, що не дозволила боротися за очки - посіла 42-е місце. Її сестра Віта настріляла три штрафні хвилини і посіла 29-е місце. 

Юлія Джима промахнулася 5 раз - посіла 37-е місце. Найкраще серед українок виступила Анастасія Меркушина. Вона на перших трьох вогневих рубежах припустилася одного промаху. На останній стрільбі вона припустилася промаху на останньому вистрілі і 10-ою вийшла на останнє коло. У разі чистої стрільби на четвертому рубежі Анастасія вийшла б третьою з відставанням у 11 секунд від лідера. А так Меркушина змушена була боротися до ТОП-10, але у підсумку посіла 11-е місце. 

Гонку виграла італійка Доротея Вірер. Друге та третє місця відповідно посіли німкеня Ванесса Гінц та норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн.

Чемпіонат світу
Індивідуальна гонка, жінки
18 лютого

1.  Доротея Вірер (1+1+0+0)  43:07,7

2.  Ванесса Гінц (0+0+0+1)  +2,2

3.  Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1+0+1)  +15,8

...

11.  Анастасія Меркушина (0+1+0+1)  +1:35,1

29.  Віта Семеренко (2+0+1+0)  +3:42,5

37.  Юлія Джима (0+1+2+2)  +4:23,2

42.  Валя Семеренко (1+1+0+2)  +4:42,0

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

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