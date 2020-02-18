Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку

Найкраще серед українок виступила Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася жіноча індивідуальна гонка.

У гонці Україну представляли чотири біатлоністки: Валя і Віта Семеренки, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Валентина Семеренко припустилася чотирьох промахів, що не дозволила боротися за очки - посіла 42-е місце. Її сестра Віта настріляла три штрафні хвилини і посіла 29-е місце.

Юлія Джима промахнулася 5 раз - посіла 37-е місце. Найкраще серед українок виступила Анастасія Меркушина. Вона на перших трьох вогневих рубежах припустилася одного промаху. На останній стрільбі вона припустилася промаху на останньому вистрілі і 10-ою вийшла на останнє коло. У разі чистої стрільби на четвертому рубежі Анастасія вийшла б третьою з відставанням у 11 секунд від лідера. А так Меркушина змушена була боротися до ТОП-10, але у підсумку посіла 11-е місце.

Гонку виграла італійка Доротея Вірер. Друге та третє місця відповідно посіли німкеня Ванесса Гінц та норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн.

Чемпіонат світу

Індивідуальна гонка, жінки

18 лютого

1. Доротея Вірер (1+1+0+0) 43:07,7

2. Ванесса Гінц (0+0+0+1) +2,2

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1+0+1) +15,8

...

11. Анастасія Меркушина (0+1+0+1) +1:35,1

29. Віта Семеренко (2+0+1+0) +3:42,5

37. Юлія Джима (0+1+2+2) +4:23,2

42. Валя Семеренко (1+1+0+2) +4:42,0

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.