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Із збірної Казахстану виключили чотирьох спортсменів через алкоголь

Сьогодні 17:30 506 0
Союз біатлоністів Казахстану виключив чотирьох спортсменів зі збірної за порушення дисципліни і вживання спиртного на зборі
Із збірної Казахстану виключили чотирьох спортсменів через алкоголь
#Казахстан

Джерело - biathlonunion.kz.

На позачергових зборах дисциплінарної комісії Союзу біатлоністів Казахстану було прийнято рішення виключити зі збірної чотирьох спортсменів за порушення дисципліни і спортивного режиму.

Про це повідомляє прес-служба ФБК.

На чотири роки команду покинув Антон Пантов, на рік відсторонені Тимур Куц, Владислав Вітенко та Роман Єрьомін.

Комісія винесла рішення про дискваліфікацію на основі рапорту головного тренера збірної Максата Шаранова, пояснювальних тренерів і самих спортсменів, а також скарги з готелю Обертілліахе, в якій проживала команда під час зборів напередодні чемпіонату світу.

"Союз біатлоністів Казахстану підкреслює свою нульову терпимість до порушення спортивної дисципліни, в тому числі до вживання спиртного спортсменами", - йдеться в повідомленні федерації біатлону Казахстану.

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Нагадаємо, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.

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