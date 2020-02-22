Чемпіонат світу. Естафета 4х6. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У восьмий змагальний день чемпіонату світу в жінок запланована естафета 4х6 км.

Гонка відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок о 12:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлай жіночої естафети 4х6 км на чемпіонаті світу з біатлону наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, напередодні тренери оголосили склад збірної України на естафету. Також визначився склад і чоловічої команди.