Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу

Гонка відбудеться 13 лютого

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України на змішану естафету в Антгольці

Про це повідомляє biathlonnews.

Тренерський штаб збірної України визначився зі спортсменами, які візьмуть участь у стартовій гонці чемпіонату світу-2020.

Змішану естафету бігтимуть Анастасія Меркушина – Юлія Джима – Артем Прима – Дмитро Підручний.

Гонка відбудеться 13 лютого о 15.30 за київським часом.

Раніше, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

Нагадаємо, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.