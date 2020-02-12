 Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу

Сьогодні 14:53 315 0
Гонка відбудеться 13 лютого
Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
#ЧС, #Антгольц

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України на змішану естафету в Антгольці

Про це повідомляє biathlonnews.

Тренерський штаб збірної України визначився зі спортсменами, які візьмуть участь у стартовій гонці чемпіонату світу-2020. 

Змішану естафету бігтимуть Анастасія Меркушина – Юлія Джима – Артем Прима – Дмитро Підручний. 

Гонка відбудеться 13 лютого о 15.30 за київським часом.

Раніше, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

Нагадаємо, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.

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