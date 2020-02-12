Визначився склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Став відомий склад збірної України на змішану естафету в Антгольці
Про це повідомляє biathlonnews.
Тренерський штаб збірної України визначився зі спортсменами, які візьмуть участь у стартовій гонці чемпіонату світу-2020.
Змішану естафету бігтимуть Анастасія Меркушина – Юлія Джима – Артем Прима – Дмитро Підручний.
Гонка відбудеться 13 лютого о 15.30 за київським часом.
Раніше, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.
Нагадаємо, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.