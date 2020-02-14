Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу

Підгрушна несподівано стала четвертою у спринті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 лютого, у другий змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 відбулась жіноча спринтерська гонка.

Україну у гонці представляли - Юлія Джима, Валя та Віта Семеренки, а також Олена Підгрушна.

Гонку із одним промахом виграла норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Другою несподівано стала американка Сьюзан Данклі, яка продемонструвала ідеальну стрільбу.

Боротьба за бронзу велася між українкою Оленою Підгрушною та чешкою Луцією Харватовою. Попри промах на першій стрільбі Олена реально претендувала на нагороди.

Українська біатлоністка на останньому колі продемонструвала прекрасну швидкість, але все ж програла Харватовій 4 секунди.

Чемпіонат світу

Спринт, Жінки

14 лютого

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1) 21:13,1

2. Сьюзан Данклі (0+0) +6,8

3. Люціє Харватова (1+0) +21,3

4. Олена Підгрушна (1+0) +25,6

...

11. Віта Семеренко (0+0) +46,4

22. Юлія Джима (2+0) +1:05,4

36. Валя Семеренко (0+2) +1:31,3

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.