Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

В Антхольц-Антерсельві завершилася жіноча гонка переслідування в рамках Чемпіонату світу з біатлону.

Найкращою серед українок стала Олена Підгрушна, яка з чотирма промахами фінішувала 13-ю. Також в ТОП-20 потрапила Юлія Джима (19), а ось Віта і Валя Семеренко фінішували 39-ю і 43-ю відповідно.

Чемпіонат світу

Переслідування, жінки

16 лютого

1. Доротея Вірер (0+0+0+1) 39:22,0

2. Деніз Херрманн (1+0+0+2)+9,5

3. Марті Олсби Ройселанд (1+0+1+1)+13,8

...

13. Олена Підгрушна (2+0+1+1) +1:28,5

19. Юлія Джима (1+0+0+3) +1:41,9

39. Віта Семеренко (0+0+2 2) +2:53,4

43. Валя Семеренко (0+1+2+1) +3:11,0