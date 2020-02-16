Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу

Українці провалили пресьют

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася чоловіча гонка переслідування.

За підсумками вчорашнього спринту до гонки переслідування відібралися чотири українці: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов та Антон Дудченко. Підручний і Прима стартували з відставання відповідно у 56 та 86 секунд і мали шанс потрапити до ТОП-10. Семенов та Дудченко стартували на відстані дві і більше хвилини від лідера.

Підручний на першій стрільбі припустився одного промаху, на другій - чисто відпрацював. Прима ж першу стрільбу відпрацював без промахів, на другій - одного разу промахнувся. На третій стрільбі Підручний і Прима знову промахнулися і випали з ТОП-20. У підсумку Прима фінішував 24-им, Підручний - 30-им.

Сергій Семенов у цій гонці настріляв 4 промахи і фінішував 41-им. Дудченко промахнувся 4 рази і фінішував лише 60-им.

Гонку виграв француз Емільєн Жаклін. Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Йоганнес-Тінґнес Бо та росіянин Олександр Логінов.

Чемпіонат світу

Гонка переслідування, чоловіки

16 лютого

1. Емільєн Жаклін (0+0+0+0) 31:15,2

2. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+1+0+0) +0,4

3. Олександр Логінов (0+0+0+1) +23,9

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24. Артем Прима (0+1+1+1) +2:58,7

30. Дмитро Підручний (2+0+2+1) +3:22,6

41. Сергій Семенов (1+1+1+1) +3:55,4

60. Антон Дудченко (1+1+0+2) +6:26,7

Раніше, Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.