 Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу
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Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:49 451 1
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Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу
#Прима, #Підручний, #Семенов, #Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася чоловіча гонка переслідування.

За підсумками вчорашнього спринту до гонки переслідування відібралися чотири українці: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов та Антон Дудченко. Підручний і Прима стартували з відставання відповідно у 56 та 86 секунд і мали шанс потрапити до ТОП-10. Семенов та Дудченко стартували на відстані дві і більше хвилини від лідера. 

Підручний на першій стрільбі припустився одного промаху, на другій - чисто відпрацював. Прима ж першу стрільбу відпрацював без промахів, на другій - одного разу промахнувся. На третій стрільбі Підручний і Прима знову промахнулися і випали з ТОП-20. У підсумку Прима фінішував 24-им, Підручний - 30-им.

Сергій Семенов у цій гонці настріляв 4 промахи і фінішував 41-им. Дудченко промахнувся 4 рази і фінішував лише 60-им.

Гонку виграв француз Емільєн Жаклін. Друге та третє місця відповідно посіли норвежець Йоганнес-Тінґнес Бо та росіянин Олександр Логінов.

Чемпіонат світу
Гонка переслідування, чоловіки
16 лютого

1.  Емільєн Жаклін  (0+0+0+0)  31:15,2

2.  Йоганнес-Тінґнес Бо  (1+1+0+0)  +0,4

3.  Олександр Логінов  (0+0+0+1)  +23,9

...

24.  Артем Прима  (0+1+1+1)  +2:58,7

30.  Дмитро Підручний  (2+0+2+1)  +3:22,6

41.  Сергій Семенов  (1+1+1+1)  +3:55,4

60.  Антон Дудченко  (1+1+0+2)  +6:26,7

Раніше, Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.

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