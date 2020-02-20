 Одиночная смешанная эстафета смотреть онлайн 20.02.2020 чемпионат мира | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу. Одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 00:02 237 0
Чемпіонат світу. Одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У восьмий змагальний день чемпіонату світу заплановано одиночну змішану естафету.

Гонка відбудеться у четвер, 20 лютого, о 16:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн-трансляцію одиночного міксту наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гонки.

Нагадаємо, за збірну України в одиночний змішанці виступатимуть Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.

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