 Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті | Біатлон | Champion.com.ua
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Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті

Сьогодні 16:50 452 1
Україну представляли Меркушина і Підручний
Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті
#Меркушина, #Підручний

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася одиночна змішана естафета.

У гонці взяли 30 команд. Збірну України представляли Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина. 

Анастасія на першій стрільбі відпрацювала чисто і вийшла на коло сьомою. На другому вогневому рубежі вона використала один додатковий патрон і естафету Підручному передала 12-ою. 

На лежці Дмитро використав один додатковий патрон і вийшов на коло 10-им. На стійці Підручний чисто відстрілявся і підняв збірну України на 6-е місце та скоротив відставання 8 секунд. Меркушина на стрільбі лежачі використала два додаткові патрони і опустилася на 9-е місце з відставанням у тридцять секунд. На стійці Анастасія чисто відпрацювала і піднялася на 7-е місце.

Підручний на стрільбі лежачи використав аж три додаткові патрони і опустився на 10-е місце з відставання у 57 секунд від лідера. На стійці Дмитро використав один додатковий патрон і втримався на 10-му місці. На останньому колі Підручний не змінив позицію - фінішував 10-им.

Гонку виграла збірна Норвегії. Друге та третє місця відповідно посіли збірні Німеччини та Франції.

Чемпіонат світу
Одиночна змішана естафета
20 лютого

1. Норвегія (0+6)  34:19,9

2. Німеччина (0+5)  +17,6

3. Франція (0+4)  +29,8

4. Швеція (0+7)  +35,2

5. Швейцарія (0+9)  +40,6

6. Австрія (0+4)  +54,5

...

10. Україна (0+8)  +1:27,2

Раніше, Семенов посів 31-е місце в індивідуалці.

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.

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