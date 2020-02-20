Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті

Україну представляли Меркушина і Підручний

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці відбулася одиночна змішана естафета.

У гонці взяли 30 команд. Збірну України представляли Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.

Анастасія на першій стрільбі відпрацювала чисто і вийшла на коло сьомою. На другому вогневому рубежі вона використала один додатковий патрон і естафету Підручному передала 12-ою.

На лежці Дмитро використав один додатковий патрон і вийшов на коло 10-им. На стійці Підручний чисто відстрілявся і підняв збірну України на 6-е місце та скоротив відставання 8 секунд. Меркушина на стрільбі лежачі використала два додаткові патрони і опустилася на 9-е місце з відставанням у тридцять секунд. На стійці Анастасія чисто відпрацювала і піднялася на 7-е місце.

Підручний на стрільбі лежачи використав аж три додаткові патрони і опустився на 10-е місце з відставання у 57 секунд від лідера. На стійці Дмитро використав один додатковий патрон і втримався на 10-му місці. На останньому колі Підручний не змінив позицію - фінішував 10-им.

Гонку виграла збірна Норвегії. Друге та третє місця відповідно посіли збірні Німеччини та Франції.

Чемпіонат світу

Одиночна змішана естафета

20 лютого

1. Норвегія (0+6) 34:19,9

2. Німеччина (0+5) +17,6

3. Франція (0+4) +29,8

4. Швеція (0+7) +35,2

5. Швейцарія (0+9) +40,6

6. Австрія (0+4) +54,5

...

10. Україна (0+8) +1:27,2

Раніше, Семенов посів 31-е місце в індивідуалці.

Нагадаємо, Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу.