 Спринт 7,5 км. Женщины смотреть онлайн 14.02.2020 чемпионат мира по биатлону | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 07:58 308 0
Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У другий змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 жінки змагатимуться в спринті на 7,5 км.

Гонка відбудеться в п'ятницю, 14 лютого, о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого спринту 7,5 км на чемпіонаті світу наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, збірну України в Антгольці представляють 12 спортсменів - по 6 у чоловіків і жінок. З повним складом збірної можна ознайомитись ТУТ.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.

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