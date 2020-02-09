Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020

Джерело - Sport Arena.
У списку на майбутній чемпіонат світу в Антгольц-Антерсельві є лідери збірної Олена Підгрушна і Дмитро Підручний, а також досвідчені Юлія Джима і Артем Прима.
Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.
За результатами шостого етапу Кубка IBU керівництво доукомплектувати команду двома резервістами, Юлією Журавок та Русланом Ткаленком.
У поточному розіграші Кубка Світу з біатлону Дмитро Підручний займає 20 місце, Артем Прима йде на 26 позиції. Серед жінок краща наша представниця, Олена Підгрушна, йде на 27 місці. Юлія Джима займає тридцятки найсильніших біатлоністок світу.
У Кубку націй чоловіча збірна посідає 7 сходинку. Жінки в поточному рейтингу йдуть на 8 місці.
Майбутнє світову першість пройде з 13 по 23 лютого.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.
Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.
Раніше, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.
Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.