Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020

Останні вакантні місця зайняли Журавок і Ткаленко

Джерело - Sport Arena.

У списку на майбутній чемпіонат світу в Антгольц-Антерсельві є лідери збірної Олена Підгрушна і Дмитро Підручний, а також досвідчені Юлія Джима і Артем Прима.

Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.

За результатами шостого етапу Кубка IBU керівництво доукомплектувати команду двома резервістами, Юлією Журавок та Русланом Ткаленком.

У поточному розіграші Кубка Світу з біатлону Дмитро Підручний займає 20 місце, Артем Прима йде на 26 позиції. Серед жінок краща наша представниця, Олена Підгрушна, йде на 27 місці. Юлія Джима займає тридцятки найсильніших біатлоністок світу.

У Кубку націй чоловіча збірна посідає 7 сходинку. Жінки в поточному рейтингу йдуть на 8 місці.

Майбутнє світову першість пройде з 13 по 23 лютого.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.

Раніше, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.