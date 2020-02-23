Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 лютого, чоловічим мас-стартом завершився чемпіонат світу з біатлону 2020 року в італійському Антгольці.
У гонці Україну представляли Дмитро Підручний і Артем Прима. Останній отримав можливість взяти участь у гонці у зв’язку з відмовою Олександра Логінова від гонки.
На першому вогневому рубежі Підручний відпрацював чисто, а Прима одного разу промахнувся. На другій стрільбі Підручний двічі промахнувся, Прима - одного разу. Як наслідок на третє коло Підручний і Прима вибігли відповідно на 22-му і 22-му місцях. На третій стрільбі українці промахнулися по одному разу. Прима відпрацював чисто на останній стрільбі, Підручний - один промах. У підсумку Прима фінішував 20-им, Підручний - 23-ім.
Гонку виграв норвежець Йоганнес Бо. Друге та третє місця відповідно посіли французи Кентен Фійон-Має та Емільєн Жаклін.
1. Йоганнес Бо (0+0+0+0) 38:09,5
2. Кентен Фійон-Має (1+0+1+1) +42,0
3. Емільєн Жаклін (1+0+1+0) +55,0
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20. Артем Прима (1+1+1+0) +2:32,7
23. Дмитро Підручний (0+2+1+1) +3:13,5
Раніше, Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті.