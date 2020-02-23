 Биатлон Масс-старт 15 Мужчины смотреть онлайн 23.02.2020 чемпионат мира | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу. Мас-старт 15 км. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 15:41 1114 0
Чемпіонат світу. Мас-старт 15 км. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У заключний змагальний день чемпіонату світу відбудуться гонки з масовим стартом у чоловіків і жінок.

Чоловіча гонка відбудеться 23 лютого, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн чоловічий мас-старт на 15 км наживо дивіться на нашому сайті.

Телевізійна камера:

Стрільбище:

Передача естафети:

Раніше стало відомо, що з українок лише Олена Підгрушна кваліфікувалася до мас-старту на чемпіонаті світу.

Україну в гонці з масовим стартом представлятиме лише Дмитро Підручний. Раніше стало відомо, що з українок лише Олена Підгрушна кваліфікувалася до мас-старту на чемпіонаті світу.

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