Чемпіонат світу. Естафета 4х7,5. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У восьмий змагальний день чемпіонату світу чоловыки позмагаються в естафеты 4х7,5 км.

Гонка відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлай чоловічої естафети 4х7,5 км на чемпіонаті світу з біатлону наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, напередодні тренери оголосили склад жіночої збірної України на естафету. Також визначився склад і чоловічої команди.