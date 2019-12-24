 Бринзак: Підгрушна зможе поборотися за медалі на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Бринзак: Підгрушна зможе поборотися за медалі на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:40 298 0
Спеціаліст підбив підсумки першого триместру
Бринзак: Підгрушна зможе поборотися за медалі на чемпіонаті світу
#Бринзак, #Підгрушна

Джерело - iSport.ua.

Нині біатлоністи зовсім в іншому стані - можуть боротися, тримати швидкість і за умови хороших лиж, хорошого мастила, можуть боротися за високі місця.

Про це президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Найголовніше - у мене більше впевненості, ніж в минулому році. Зараз спортсмени зовсім в іншому стані - можуть боротися, тримати швидкість і за умови хороших лиж, хорошого мастила, можуть боротися за високі місця.

Ми спочатку не планували якийсь сплеск на початок сезону: Джима підготовку почала пізніше, сестри Семеренко теж йдуть за спеціальним планом з Григорієм Шамраєм, з акцентом більше на другу половину сезону.

Перед самою вкаткою на ЧС захворіла Олена Підгрушна. Тому вона їхала зі збору, потім ще раз виникли проблеми зі здоров'ям ... Тому їй дали можливість більш спокійно увійти в сезон на Кубку IBU, без зайвого тиску і негативних емоцій. Ми знали, що влітку вона попрацювала добре, і їй треба було плавно увійти в сезон. І для мене нічого несподіваного в її результатах немає.

Підгрушна зможе поборотися за медалі на ЧС, якщо не буде хвороб. Якщо все пройде за планами - у підготовці, виступах - тоді вона буде готова боротися за будь-які місця. Будемо сподіватись на краще.

З приводу виступів Дар'ї Блашко? Я поки не можу скласти цілісне враження. Начебто для дебюту добре, але іноді виникають питання до ходу по дистанції. Хоча в останній гонці - це була помилка мастильників.

Я розмовляв з Ігорем Ященком, і він провину за лижі Даші взяв на себе. Начебто перед стартом пробували - нічого, але як стартувала - виявилося, що лижі взагалі не робочі. І з самої Дашею я розмовляв - вона каже, що стан був нормальним, але лижі зовсім погані", - зазначив Бризнак.

Раніше, Бо пропустить січневі етапи Кубка світу.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

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