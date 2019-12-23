Йоганнес Бо прокоментував свою відсутність на січневих етапах Кубка світу

Лідер загального заліку Кубка світу Йоганнес Бо пропустить січневі етапи Кубка світу.

Про це розповів сам норвезький біатлоніст.

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"У січні, крім перебування з родиною, я буду готуватися до чемпіонату світу. На Різдво у мене запланований невеликий тренувальний збір - нічого особливого, звичайний процес. Сподіваюся, все буде добре", - розповів Бо.

Відзначимо, що у січні відбудеться три етапи Кубка світу – у Обергофі, Рупольдингу та Поклюці.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.