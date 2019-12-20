Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт у Ансі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться жіноча спринтерська гонка.
Початок о 15:15 за київським часом. На 7,5-ти кілометрову дистанцію спринтерської гонки з двома вогневими рубежами вийдуть 99 спортсменок.
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Україну у цій гонці представлятимуть Віта (2-й номер) і Валя Семеренко (12), Олена Підгрушна (39), Юлія Джима (58) і Дар'я Блашко (86).
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Нагадаємо, Семенов вказав причину перемоги на Кубку IBU.