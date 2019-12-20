Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий спринт у Ансі

Спринт розпочнеться о 15:15

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться жіноча спринтерська гонка.

Початок о 15:15 за київським часом. На 7,5-ти кілометрову дистанцію спринтерської гонки з двома вогневими рубежами вийдуть 99 спортсменок.

Україну у цій гонці представлятимуть Віта (2-й номер) і Валя Семеренко (12), Олена Підгрушна (39), Юлія Джима (58) і Дар'я Блашко (86).

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

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