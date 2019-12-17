Кубок світу. Ансі: розклад етапу

Джерело - Чемпіон.

У четвер,19 грудня, стартує етап Кубка світу в Ансі.

Змагання розпочнуться зі спринту у чоловіків. Закриє ж етап жіночий мас-старт 22 грудня.

3-й етап Кубка світу. Ансі – Ле Гран Борнан, Франція

(19 - 22 грудня)

19.12.2019 15:15. Спринт, 10 км, чоловіки

20.12.2019 15:15. Спринт, 7.5 км, жінки

21.12.2019 14:00. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

21.12.2019 16:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

22.12.2019 13:10. Мас-старт, 15 км, чоловіки

22.12.2019 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки