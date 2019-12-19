Семенов вказав причину перемоги на Кубку IBU

У короткій індивідуальній гонці необхідно демонструвати швидкий біг та ідеальну стрільбу.

Про це розповів український біатлоніст Сергій Семенов.

"Дуже задоволений результатом, але такого й очікував від змагань. Чекав на старт і мав надії, які виправдалися. Всі мене знають, як фахівця з індивідуальних гонок та чекали на подібний результат. Щоправда, у короткій гонці потрібно набагато швидше бігти. А якщо ще до цього додати "чисту" стрільбу – тоді точно будеш на подіумі.

Вважаю, що ранній стартовий номер був перевагою, але не надто сильною. Головні суперники вийшли на дистанцію в першій стартовій групі, бігли з ними ніс до носа. Перемога – це показник прогресу і того, що набираю форму, набуваю впевненості і планомірно готуюся до повернення на Кубок світу", - розповів Семенов.