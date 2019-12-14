Визначився склад збірної України на естафету в Гохфільцені

Стартувати буде Артем Тищенко, замикати етап за нашу команду буде Дмитро Підручний

Джерело - Український біатлон.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону назвав склад на естафету другого етапу Кубка світу в Гохфільцені.

Про це повідомляє Український біатлон.

У неділю, 15 грудня, збірна України у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленка та Дмитра Підручного поборються за медалі в останній гонці другого етапу Кубка світу в Гохфільцені.

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.

Також, Дмитро Підручний посів 16 сходинку в гонці переслідування.