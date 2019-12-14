Україна на останньому колі втратила призове місце на Кубку світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, у Гохфільцені в рамках другого етап Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета.

У гонці взяла участь 21 національна команда. Україна у складі Юлії Джими, Віти Семеренко, Валі Семеренко та Олени Підгрушної змогла посісти четверте місце.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 14 грудня

Естафета. Жінки

1. Норвегія (1+7) 1:10:04,7

2. Росія (0+5) +8,2

3. Швейцарія 1+9) +1:04,1

4. Україна (0+8) +1:09,2

5. Канада (0+7) +1:09,3

6. Чехія (1+12) +1:16,1

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.