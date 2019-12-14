Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, у Гохфільцені в рамках другого етап Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета.
У гонці взяла участь 21 національна команда. Україна у складі Юлії Джими, Віти Семеренко, Валі Семеренко та Олени Підгрушної змогла посісти четверте місце.
Кубок Світу. Гохфільцен
Другий етап, 14 грудня
Естафета. Жінки
1. Норвегія (1+7) 1:10:04,7
2. Росія (0+5) +8,2
3. Швейцарія 1+9) +1:04,1
4. Україна (0+8) +1:09,2
5. Канада (0+7) +1:09,3
6. Чехія (1+12) +1:16,1
Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.