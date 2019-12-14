 Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу у Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу
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Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу

Сьогодні 13:43 900 0
Україна на останньому колі втратила призове місце на Кубку світу у Гохфільцені
Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу
#Україна, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, у Гохфільцені в рамках другого етап Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета.

У гонці взяла участь 21 національна команда. Україна у складі Юлії Джими, Віти Семеренко, Валі Семеренко та Олени Підгрушної змогла посісти четверте місце.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 14 грудня

Естафета. Жінки

1. Норвегія (1+7) 1:10:04,7

2. Росія (0+5)  +8,2

3. Швейцарія 1+9)  +1:04,1

4. Україна  (0+8)  +1:09,2

5. Канада (0+7)  +1:09,3

6. Чехія  (1+12)  +1:16,1

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.

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