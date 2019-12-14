Бо виграв гонку переслідування, Підручний - 16

Інші українці поза межами ТОП-30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, відбулася гонка переслідування другого етапу Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.

Перемогу в цій гонці здобув норвежець Йоханнес Бо, другим став росіянин Олександр Логінов, бронзу завоював Емільєн Жаклен з Франції.

Найкращий із українців Дмитро Підручний посів 16 сходинку, усі інші наші спортсмени залишилися поза межами ТОП-30.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 13 грудня

Спринт. Чоловіки

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 31.27,0 (0)

2. Олександр Логінов (Росія) - 33,5 (0)

3. Емільен Жаклен (Франція) - 40,5 (0)

...

16. Дмитро Підручний (Україна) - 1.57,2 (3)

32. Антон Дудченко (Україна) - 3.27,1 (1)

52. Артем Прима (Україна) - 5.27,2 (4)

Стартував Підручний дев'ятим.

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.