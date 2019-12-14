Бо виграв гонку переслідування, Підручний - 16

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, відбулася гонка переслідування другого етапу Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.
Перемогу в цій гонці здобув норвежець Йоханнес Бо, другим став росіянин Олександр Логінов, бронзу завоював Емільєн Жаклен з Франції.
Найкращий із українців Дмитро Підручний посів 16 сходинку, усі інші наші спортсмени залишилися поза межами ТОП-30.
Кубок Світу. Гохфільцен
Другий етап, 13 грудня
Спринт. Чоловіки
1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 31.27,0 (0)
2. Олександр Логінов (Росія) - 33,5 (0)
3. Емільен Жаклен (Франція) - 40,5 (0)
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16. Дмитро Підручний (Україна) - 1.57,2 (3)
32. Антон Дудченко (Україна) - 3.27,1 (1)
52. Артем Прима (Україна) - 5.27,2 (4)
Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.