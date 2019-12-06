Джима розповіла про зіткнення з французькою біатлоністкою

Біатлоністка збірної України Юлія Джима напередодні спринтерської гонки на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді зіткнулася з французькою біатлоністкою.

Про це українка заявила в інтерв'ю Чемпіонату.

"Я чула різні версії з цього приводу. Було все так. Я скочувалася зі спуску перед виходом на стрільбище, а в цей момент трасу перетинала одна з француженок. Я готувала свій маневр, розуміючи, куди вона буде повертати, але уникнути зіткнення не вдалося. Я взяла в самий край, але ми все одно врізалися одна в одну.

Хто це був конкретно? Я не знаю, чесно! Точно знаю, що це була не Жюстін Бреза, а інших дівчат я могла не впізнати. Тим більше, що все сталося дуже швидко. Було дуже прикро в той момент, тому що я розуміла, що пролітаю повз спринт. Нога так швидко відновитися не могла. Але добре, що до індивідуальної гонки нога пройшла трохи", - сказала Джима.