 Джима зробила все за планом – тренер | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима зробила все за планом – тренер

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Джима зробила все за планом – тренер
#Джима, #Кубок світу

Джерело - ukrinform.ua.

Українська біатлоністка Юлія Джима в індивідуальній гонці на Кубку світу вибрала правильну тактику.

Про це розповів особистий тренер українки Урош Велепец.

"Юля зробила все за планом. Чотири кола відстріляли на "нуль", а на останньому – додала ходом скільки можна. Можна, звичайно, бігти і швидше, але потім промахуватись. Плюс, стріляла Юля дуже швидко.

Правильно все зробила, молодець. Було непросто на стрільбі - через вітер потрібно було постійно дивитися на прапорці, коригувати. Але вона зібралася. Розуміємо, що вона ще не в оптимальному стані, не готова до сезону, як треба. Багато ще болить. На спусках, на мій погляд, вона багато пригальмовувала", - розповів Велепец.

Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.

Раніше, Підручний посів 20 місце у індивідуальній гонці на Кубку світу.

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