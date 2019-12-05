Українська біатлоністка Юлія Джима в індивідуальній гонці на Кубку світу вибрала правильну тактику.

Про це розповів особистий тренер українки Урош Велепец.

"Юля зробила все за планом. Чотири кола відстріляли на "нуль", а на останньому – додала ходом скільки можна. Можна, звичайно, бігти і швидше, але потім промахуватись. Плюс, стріляла Юля дуже швидко.

Правильно все зробила, молодець. Було непросто на стрільбі - через вітер потрібно було постійно дивитися на прапорці, коригувати. Але вона зібралася. Розуміємо, що вона ще не в оптимальному стані, не готова до сезону, як треба. Багато ще болить. На спусках, на мій погляд, вона багато пригальмовувала", - розповів Велепец.