Підручний є найкращим біатлоністом в Україні

Джерело - Чемпіон.

Більших досягнень, ніж в українського біатлоніста Дмитра Підручного, не було ні в кого.

Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Більших досягнень, ніж у Дмитра Підручного, не було і немає. І у нього ще все попереду. Він ще молодий, щоб робити свою історію. Коли людина проходить психологічно бар’єр перемог, вона на іншому рівні виступає, в іншому психологічному стані знаходиться. І навіть показують це останні старти, де він стабільно та гарно себе почуває. І налаштований на всіх змагання виступати на вищому рівні", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.