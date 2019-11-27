Бринзак: Ми все одно колись помиримося з Росією

В Україні підтримують ідею, що ми повинні освистувати і гнобити росіян.

Про це президент федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю Tribunа.com.

"Моя позиція така: в Росії не тільки погані і негативні люди. Я не за це. Є і спортсмени нормальні, яких ми знаємо і спілкуємося. Коли приїжджаємо в Контіолахті, там багато російських уболівальників, які щиро підтримують наших біатлоністів.

У нас підтримують ідею, що ми повинні освистувати і гнобити росіян. Але якщо вони нормальні люди, то чому це потрібно робити? Все одно ми коли помиримося і будемо мирно жити", - зазначив Бринзак.