Бринзак: Поки не бачу, хто б міг мене замінити на чолі федерації біатлону

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак намагається створити систему, яка б працювала і без нього.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribunа.com.

"Поки не бачу, хто б міг все це потягнути. Хотів би, щоб Дериземля більше залучався, мені подобається, як працює Седнєв, але він був дискваліфікований за вживання допінгу. Не можу відійти від справ, тому що не хочу, щоб федерація біатлону звалилася так само, як це сталося в інших видах спорту.

Я намагаюся створити систему, яка б працювала і без мене. Тільки трохи її поддержівать.Есть Тростянець, в якому самі зголосилися побудувати комплекс, є Харків, який відновлює розвиток біатлону.

Підтягнулися нові молоді люди, 30-35 років, яким я можу довіряти. Тепер треба підготувати людину, яка зможе ефективно всім керувати. Все одно далеко не піду, буду віце-президентом або просто десь поруч.

Просто це сенс мого життя - ніяких дивідендів не отримую, просто мені дуже цікаво цим займатися", - зазначив Бринзак.