Президент федерації про спортсменів, які завершують кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Як тільки спортсмену потрібно завершувати кар'єру падають результати і в цьому винний завжди президент федерації біатлону.

Про це Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Як буде закінчувати кар’єру спортсмен, як закінчувала Яковлєва, Єфремова, все дно будуть винні президент, федерація в чомусь. Що десь не так до них відносилися, не ту методику дали, не того тренера, не так лікували. Як тільки спортсмену потрібно завершувати падають результати, винний завжди я, а не сам спортсмен. І вболівальники його підтримують, тому що він Олімпійський чемпіон", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.