 Бринзак: У погіршенні результатів на завершенні кар'єри спортсмена винний завжди я. ВІДЕО | Біатлон | Champion.com.ua
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Бринзак: У погіршенні результатів на завершенні кар'єри спортсмена винний завжди я

Сьогодні 17:41 136 0
Президент федерації про спортсменів, які завершують кар'єру
Бринзак: У погіршенні результатів на завершенні кар'єри спортсмена винний завжди я
#Єфремова, #Бринзак

Джерело - Чемпіон.

Як тільки спортсмену потрібно завершувати кар'єру падають результати і в цьому винний завжди президент федерації біатлону.

Про це Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Як буде закінчувати кар’єру спортсмен, як закінчувала Яковлєва, Єфремова, все дно будуть винні президент, федерація в чомусь. Що десь не так до них відносилися, не ту методику дали, не того тренера, не так лікували. Як тільки спортсмену потрібно завершувати падають результати, винний завжди я, а не сам спортсмен. І вболівальники його підтримують, тому що він Олімпійський чемпіон", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.

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