Бо: Пропустивши кілька етапів я зможу підготуватися до чемпіонату світу

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо зможе набрати оптимальну форму перед чемпіонатом світу в Антхольці, незважаючи на пропуск січневих етапів.

Про це він заявив в інтерв'ю Abcnyheter.no.

"Зараз я підходжу до прекрасного грудня, так як зможу пробігти багато гонок у повну силу, не думаючи про навантаження. Після Різдва гонок у мене буде не так багато. Тоді я зможу просто тренуватися, щоб якомога краще підготуватися до чемпіонату світу.

Коли ти ставиш собі за мету і прагнеш до неї, ти, як правило, намагаєшся перевершити те, чого вже досяг. Але зараз, думаю, це буде складно. Мова скоріше про те, що я можу зробити, щоб підтримувати рівень. Це є викликом самому собі", - сказав Бо.