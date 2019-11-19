Український телеканал покаже новий сезон Кубка світу з біатлону

Телеканал UA: Перший у новому сезоні продовжить транслювати гонки Кубка світу.

Про це президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю Sport.ua.

"Де дивитися біатлон у новому сезоні? UA: Перший, тут нічого не змінилося. Спорт-1 поки транслювати навряд чи зможе. У минулому році правами на трансляції володіла Федерація, і ми віддали їх цим двом телеканалам. Але практика показала, що це дуже клопітно і було багато проблем. Ми навіть пішли в мінус після цього, оскільки нам не все виплатили. У підсумку, вирішено, що UA: Перший підпише контракт і отримає права трансляцій гонок безпосередньо", - зазначив Бринзак.