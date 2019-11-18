 Визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу

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Визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу
#Біатлон, #Україна

Джерело - Biathlonnews.com.ua.

Жіноча збірна України назвала склад команди на перший етап Кубка світу.

В Естерсунді збірну України представлять Віта Семеренко,Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, а також Юлія Джима, яка приєднається до команди після спринтерської гонки на першому етапі Кубка IBU.

Всі інші спортсменки братимуть участь у Кубку IBU в Шушені, котрий стартує 28 листопада.

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Нагадаємо, президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин.

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