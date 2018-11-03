Лідер німецької збірної пропустить початок сезону

Дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр пропустить старт сезону 2018/2019 через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Sport1.de.

Німкеня вирушила на тренувальний збір з національною командою в Гохфільцен, проте не може виконати повний обсяг роботи, який роблять інші біатлоністи.

Причина неготовності Лаури Дальмаєр — слабкий імунітет через недавню інфекційну хворобу. Натомість тренерський штаб намагається не навантажувати спортсменку, щоб не погіршити її стан.

Лікар команди поки не може назвати точних термінів відновлення Лаури. Найімовірніше, німецька біатлоністка не виступить на першому етапі Кубка світу в Поклюці, який розпочнеться 2 грудня.

Нагадаємо, біатлон цього сезону знову покаже UA: Перший.

А Столярчук не коментуватиме біатлон.

Джерело - Xsport.