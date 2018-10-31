UA:Перший буде транслювати біатлон в Україні

UA:Перший продовжить транслювати біатлонні змагання на території України
Про це повідомляє zn.ua.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що організація викупила права на трансляцію біатлонних турнірів і збирається передати їх телеканалу UA:Перший.
"Ми дуже раді, що біатлон знову з нами. Зараз ми проводимо конкурс коментаторів і працюємо над тим, щоб глядач побачив і почув все, що він хоче. Не дивлячись на недофінансування, наша знімальна група постарається відвідати 6-7 етапів Кубку світу. Уже звернулися в спортивний комітет, особисто до Ігоря Жданова і в інші суспільно-спортивні організації з проханням про дофінансування громадського транслятора ", - заявила представник телеканалу Олександра Кольцова.
Раніше одним з претендентів на трансляцію етапів Кубка світу з біатлону був телеканал Інтер.
Нагадаємо, збірна України з біатлону відправиться на ще один збір перед стартом сезону.
Також, визначився склад жіночої збірної України на новий сезон.
Джерело - zn.ua.