Леброн пропустить матч проти Голден Стейт через травму

Джерело - ESPN.
Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс не зіграє в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Голден Стейт.
Про це повідомляє ESPN.
Леброн продовжує працювати над лікуванням травми лівого гомілковостопного суглоба.
Рішення щодо його участі у матчах проти Сан-Антоніо та Фінікса буде прийнято пізніше.
Напередодні Леброн Джеймс відмовився від пропозиції Голден Стейт.
Цього сезону Джеймс у середньому набирає 24,9 очка, 7,5 підбирання, 7,7 передачі.
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