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Леброн пропустить матч проти Голден Стейт через травму

Лідер Лейкерс продовжує працювати над лікуванням травми лівого гомілковостопного суглоба
Сьогодні 14:24 96 0
Леброн пропустить матч проти Голден Стейт через травму
Фото: Getty Images
#NBA, #Голден Стейт, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - ESPN.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс не зіграє в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Голден Стейт.

Про це повідомляє ESPN.

Леброн продовжує працювати над лікуванням травми лівого гомілковостопного суглоба.

Рішення щодо його участі у матчах проти Сан-Антоніо та Фінікса буде прийнято пізніше.

Напередодні Леброн Джеймс відмовився від пропозиції Голден Стейт.

Цього сезону Джеймс у середньому набирає 24,9 очка, 7,5 підбирання, 7,7 передачі.

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