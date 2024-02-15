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Леброн відмовився від пропозиції Голден Стейт

Ворріорз хочуть підсилити позицію форварда
Сьогодні 18:03 141 0
Леброн відмовився від пропозиції Голден Стейт
#Голден Стейт, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - The Athletic.

Голден Стейт намагався зв'язатись з лідером Лейкерс Леброном Джеймсом у зв'язку з чутками про невдоволення гравця.

Про це повідомляє The Athletic.

Леброн відразу ж відмовився від пропозиції Ворріорз. Переговори між клубом та гравцем можуть відновитися влітку.

Воїни також хочуть підсилити позицію форварда. Серед кандидатів виділяють Янніса Адетокумбо (Мілвокі), Кевіна Дюрента (Фінікс) та Пола Джорджа (Кліпперс).

Раніше журналіст Девід Пінгалор повідомив, що Лейкерс намагатиметься обміняти Леброна.

Цього сезону Джеймс у середньому набирає 24,9 очка, 7,5 підбирання, 7,7 передачі.

Нагадаємо, визначилися склади команд на Матч усіх зірок НБА-2024.

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