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Рада НБА схвалила продаж контрольного пакета акцій Далласа

Угода буде завершена цього тижня
Сьогодні 20:01 132 0
Рада НБА схвалила продаж контрольного пакета акцій Далласа
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - NBA.

Рада керуючих НБА схвалила продаж контрольного пакета акцій Далласа від Марка Кьюбана родинам Міріам Адельсон, Патріка Дюмона і сім’ї Сіван.

Про це повідомляє NBA Communications.

  Дончич встановив феноменальний рекорд НБА і перевершив Джеймса

Дюмон, президент і головний операційний директор Las Vegas Sands Corp., виконуватиме обов’язки управляючого Маверікс.

Угода буде завершена цього тижня.

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