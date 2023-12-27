Рада НБА схвалила продаж контрольного пакета акцій Далласа

Джерело - NBA.
Рада керуючих НБА схвалила продаж контрольного пакета акцій Далласа від Марка Кьюбана родинам Міріам Адельсон, Патріка Дюмона і сім’ї Сіван.
Про це повідомляє NBA Communications.
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Дюмон, президент і головний операційний директор Las Vegas Sands Corp., виконуватиме обов’язки управляючого Маверікс.
Угода буде завершена цього тижня.
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