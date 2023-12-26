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Дончич встановив феноменальний рекорд НБА і перевершив Джеймса

Сьогодні 12:26 197 0
Дончич встановив феноменальний рекорд НБА і перевершив Джеймса
#Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Захисник Даллас Маверікс Лука Дончич набрав 50 очок (7/9 двоочкових, 8/16 триочкових, 12/12 штрафних), 14 передач, 6 підбирань, 4 перехоплення і 3 блок-шоти в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Фінікс Санз (128:114) та встановив рекорд.

Про це повідомляє коментатор Марк Фолловілл.

Дончич став першим гравцем в історії НБА, який зміг набрати 50+ очок, 10+ передач, 3+ перехоплення, 3+ блок-шоти при реалізації як мінімум 3 триочкових. Крім того, Лука найшвидше серед чинних гравців НБА добрався до позначки 10 000 очок за кар’єру. Для цього йому знадобилося 358 матчів, він перевершив Леброна Джеймса (368 матчів). У віці до 25 років 10 000 очок за всю історію НБА набирали лише Дончич, Леброн, Кевін Дюрант, Кармело Ентоні, Трейсі Макгрейді і Кобі Браянт.

Дончич також став четвертим гравцем в історії НБА, який зміг набрати 50+ очок за гру на Різдво. Раніше це вдавалося лише легендам XX сторіччя Вілту Чемберлену (1961), Ріку Беррі (1966) та Бернарду Кінгу (1984).  Лука провів 94 гру в складі Маверікс з 35+ очок, випередивши легенду франшизи Дірка Новіцки (93).

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