Президент Бешикташа планує об'єднатись з Бахчешехіром

Президент Бешикташа Хасан Арат хоче отримати вайлд-кард для участі в Євролізі, а також веде переговори про об’єднання з Бахчешехіром.

Про це повідомляє Лука Д’Алессандро.

Beşiktaş President Hasan Arat: "In January we will negotiate with Hüseyin Yücel to obtain a Wilcard for the EuroLeague. If all goes well, the merger between Beşiktaş and Bahçeşehir College will also take place." pic.twitter.com/uSkHyZfdPI