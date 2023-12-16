Головне
Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде
Сьогодні 14:22 417
Підручний став 20-м у гонці переслідування в Ленцергайде
Сьогодні 16:25 272
Вакула залишив Чорноморець
Сьогодні 14:08 230
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А
Вчора 23:39 773
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 20:50 1456
NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier World Final 2023
Вчора 16:58 444
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
Вчора 16:32 768
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 15:45 97474
Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24
Вчора 15:22 1281
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 14:44 20426
Прямі трансляції

Президент Бешикташа планує об'єднатись з Бахчешехіром

Хасан Арат хоче отримати вайлд-кард для участі в Євролізі
Сьогодні 17:18 209 0
Президент Бешикташа планує об'єднатись з Бахчешехіром
#Бешикташ

Джерело - Чемпіон.

Президент Бешикташа Хасан Арат хоче отримати вайлд-кард для участі в Євролізі, а також веде переговори про об’єднання з Бахчешехіром.

Про це повідомляє Лука Д’Алессандро.

"У січні ми будемо вести переговори з Хюсейном Юджелом про отримання вайлд-карду для участі у Євролізі. Якщо все піде добре, злиття "Бешикташа" та "Бахчешехіра" також відбудеться", - сказав Арат.

Раніше ФІБА продовжила відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначилися півфіналісти клубного чемпіонату світу Визначилися півфіналісти клубного чемпіонату світу 696
Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB 776
Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут Прима: Тільки завдяки хлопцям з передової ми тут 595
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А 773
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку 1593
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу 1456
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17470
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37481 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123806
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31937
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25849
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156134 7