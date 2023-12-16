Президент Бешикташа планує об'єднатись з Бахчешехіром

Хасан Арат хоче отримати вайлд-кард для участі в Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Президент Бешикташа Хасан Арат хоче отримати вайлд-кард для участі в Євролізі, а також веде переговори про об’єднання з Бахчешехіром.

Про це повідомляє Лука Д’Алессандро.

"У січні ми будемо вести переговори з Хюсейном Юджелом про отримання вайлд-карду для участі у Євролізі. Якщо все піде добре, злиття "Бешикташа" та "Бахчешехіра" також відбудеться", - сказав Арат.

Beşiktaş President Hasan Arat: "In January we will negotiate with Hüseyin Yücel to obtain a Wilcard for the EuroLeague. If all goes well, the merger between Beşiktaş and Bahçeşehir College will also take place." pic.twitter.com/uSkHyZfdPI — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) December 16, 2023

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