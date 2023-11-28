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ФІБА продовжила відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань

Рішення було прийнято на засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації баскетболу
Сьогодні 21:57 162 0
ФІБА продовжила відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 28 листопада, відбулося засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації баскетболу, де була прийнято низка важливих рішень.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Федерацією було продовжено поточний статус щодо участі Росії та Білорусі в змаганнях ФІБА до наступного засідання центрального комітету, це рішення є безстроковим. Таким чином російські та білоруські команди й надалі будуть відстороненні від таких престижних баскетбольних турнірів, як Євроліга та Євробаскет.

Раніше Міжнародна федерація баскетболу оновила рейтинг національних збірних. Україна посіла 35-е місце.

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