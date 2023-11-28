ФІБА продовжила відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань

Рішення було прийнято на засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації баскетболу

Сьогодні, 28 листопада, відбулося засідання виконавчого комітету Міжнародної федерації баскетболу, де була прийнято низка важливих рішень.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Федерацією було продовжено поточний статус щодо участі Росії та Білорусі в змаганнях ФІБА до наступного засідання центрального комітету, це рішення є безстроковим. Таким чином російські та білоруські команди й надалі будуть відстороненні від таких престижних баскетбольних турнірів, як Євроліга та Євробаскет.

Раніше Міжнародна федерація баскетболу оновила рейтинг національних збірних. Україна посіла 35-е місце.