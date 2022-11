Участь Леброна у матчі проти Сан-Антоніо знаходиться під питанням

Участь форварда Лейкерс Леброна Джеймса у матчі проти Сан-Антоніо знаходиться під питанням.

Про це повідомляє журналіст Марк Стейн.

37-річний Джеймс пропустив п'ять матчів поспіль через розтягнення м'язів паху.

Раніше повідомлялось, що Леброн може повернутись на матч з Сан-Антоніо.

The Lakers’ LeBron James remains officially questionable for Friday at San Antonio but @ChrisBHaynes reported earlier this week that James is expected to make his return from a left adductor strain after missing five games in a row.



More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP pic.twitter.com/D2PgrWP8jx