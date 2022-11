Форвард Лейкерс Леброн Джеймс може встигнути відновитися після травми та зіграти проти Брукліна

Про це повідомляє Марк Стейн.

Леброн отримав розтягнення лівого м’яза стегна у матчі проти Кліпперс (101:114). Він пропустив зустріч із Сакраменто (114:120).

The Lakers say LeBron James is doubtful for Sunday’s game against Brooklyn. pic.twitter.com/SLd07YdYN3