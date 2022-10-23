Черкаські Мавпи поступилися Старому Луцьку у матчі Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи поступилися Старому Луцьку.
Матч завершився з рахунком 76:67. Це перша перемога луцького клубу у новому сезоні Суперліги.
Актуально: Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Старого Луцька Володимир Коцько - 23 очки, 1 підбирання та 8 асистів.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
23 жовтня
Черкаські Мавпи - Старий Луцьк 67:76 (14:24, 15:14, 22:15, 16:23)
Раніше Київ-Баскет впевнено переміг БК Запоріжжя у матчі Суперліги.