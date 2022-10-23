Головне
Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 366
Кременчук програв Дніпру, Сокіл знищив Київ: результати матчів чемпіонату України
Сьогодні 19:24 348
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 17:54 7363
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 17:51 4387
Рух втратив перемогу над Металістом 1925 у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:52 196
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 16:18 938
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 15:41 4586
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:36 274
Гол Антюха приніс Зорі перемогу над Вересом у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:13 254
Феррарі завоювали першу лінію після кваліфікації на Гран-прі США
Сьогодні 13:26 281
Прямі трансляції

Черкаські Мавпи поступилися Старому Луцьку у матчі Суперліги

Сьогодні 19:09 122 0
Це перша перемога луцького клубу у новому сезоні Суперліги
Черкаські Мавпи поступилися Старому Луцьку у матчі Суперліги
#Київ-Баскет, #Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи поступилися Старому Луцьку.

Матч завершився з рахунком 76:67. Це перша перемога луцького клубу у новому сезоні Суперліги.

Актуально: Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Старого Луцька Володимир Коцько - 23 очки, 1 підбирання та 8 асистів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
23 жовтня

Черкаські Мавпи - Старий Луцьк 67:76 (14:24, 15:14, 22:15, 16:23)

Раніше Київ-Баскет впевнено переміг БК Запоріжжя у матчі Суперліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО 6703
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33! 5542
Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою 6810
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 7363
Королю футболу Пеле - 82 Королю футболу Пеле - 82 5014
Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО 21198 1
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14715
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6900
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51886
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18806
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16315
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21803