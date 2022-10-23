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Київ-Баскет впевнено переміг БК Запоріжжя у матчі Суперліги

Сьогодні 17:40 174 0
Команда Холопова здобула другу перемогу в сезоні
Київ-Баскет впевнено переміг БК Запоріжжя у матчі Суперліги
#БК Запоріжжя, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Київ-Баскет святкував впевнену перемогу над БК Запоріжжя.

Матч завершився з рахунком 88:65.

Актуально: Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Завтра, 24 жовтня, в останній день баблу в Києві, Київ-Баскет зустрінеться з Черкаськими Мавпами, а Запоріжжя зіграє проти Старого Луцька.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
23 жовтня

Київ-Баскет - Запоріжжя 88:65 (24:12, 26:19, 17:12, 21:22)

Київ-Баскет: Заплотинський 8 + 7 підбирань + 5 передач, Кісільчук 16, Дубоненко 16 + 5 підбирань, Мусієнко 9 + 6 передач, Новіков 12 + 5 підбирань – старт; Базилев 10 + 5 передач, Швець 1, Дюпін 3, Юрченко 11, Білобородський 0, Сергейко 2

Запоріжжя: Морозов 25 + 12 підбирань – 5 втрат, Тельчаров 21 + 5 підбирань + 8 передач, Головатчик 4, Бер 0, Буц 0 – 6 втрат – старт; Сорочан 5 + 5 підбирань, Покоєнко 5 + 5 передач, Козак 2, Дмитренко 3 + 6 підбирань, Кліманов 0

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