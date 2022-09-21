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Бостон може підписати Говарда або Олдріджа

Вчора 23:24 144 0
Роберт Вільямс отримав пошкодження
Бостон може підписати Говарда або Олдріджа
#NBA, #Бостон, #Говард, #Олдрідж

Джерело - Чемпіон.

Бостон розглядає можливість підписання центрових Дуайта Говарда та Ламаркуса Олдріджа, які перебувають у статусі вільних агентів.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб шукає нового гравця у зв'язку з травмою Роберта Вільямса. На Вільямса чекає операція на лівому коліні. Реабілітація займе від 4 до 6 тижнів.

Останнім клубом Говарда був Лейкерс, а Олдріджа - Бруклін.

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