Бостон може підписати Говарда або Олдріджа

Бостон розглядає можливість підписання центрових Дуайта Говарда та Ламаркуса Олдріджа, які перебувають у статусі вільних агентів.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб шукає нового гравця у зв'язку з травмою Роберта Вільямса. На Вільямса чекає операція на лівому коліні. Реабілітація займе від 4 до 6 тижнів.

.@wojespn with the latest report on Robert Williams III: pic.twitter.com/ba9sooCvqo