Бостон може підписати Говарда або Олдріджа

Джерело - Чемпіон.
Бостон розглядає можливість підписання центрових Дуайта Говарда та Ламаркуса Олдріджа, які перебувають у статусі вільних агентів.
Про це повідомляє ESPN.
Клуб шукає нового гравця у зв'язку з травмою Роберта Вільямса. На Вільямса чекає операція на лівому коліні. Реабілітація займе від 4 до 6 тижнів.
.@wojespn with the latest report on Robert Williams III: pic.twitter.com/ba9sooCvqo— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 20, 2022
Останнім клубом Говарда був Лейкерс, а Олдріджа - Бруклін.