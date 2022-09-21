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У ФБУ відреагували на заяву Прометея про "дискримінацію" та відмову від участі в чемпіонаті України

Сьогодні 11:37 114 0
Федерація баскетболу України відповіла на заяву Прометея про відмову від участі в національній першості наступного сезону 2022/23.
У ФБУ відреагували на заяву Прометея про "дискримінацію" та відмову від участі в чемпіонаті України
#ФБУ, #БК Прометей

Джерело - fbu.ua.

Федерація баскетболу України вимагає більшого внеску від Прометея, ніж від інших клубів, через їхню участь у турнірі не під егідою FIBA.

Про це розповів президент ФБУ Михайло Бродський.

"Виконком ФБУ проголосував за додатковий внесок у 4.5 мільйона гривень у чемпіонат України для Прометея як клубу, який виступає паралельно у єврокубковому турнірі, що проходить не під егідою FIBA.

Виконком прийняв також рішення, що абсолютно уся ця сума додаткового внеску Прометея піде на допомогу українським клубам для участі у чемпіонаті України", - розповів Бродський.

Нагадаємо, Прометей не зіграє у наступному сезоні Суперліги.

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