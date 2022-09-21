У ФБУ відреагували на заяву Прометея про "дискримінацію" та відмову від участі в чемпіонаті України

Федерація баскетболу України вимагає більшого внеску від Прометея, ніж від інших клубів, через їхню участь у турнірі не під егідою FIBA.

Про це розповів президент ФБУ Михайло Бродський.

"Виконком ФБУ проголосував за додатковий внесок у 4.5 мільйона гривень у чемпіонат України для Прометея як клубу, який виступає паралельно у єврокубковому турнірі, що проходить не під егідою FIBA.

Виконком прийняв також рішення, що абсолютно уся ця сума додаткового внеску Прометея піде на допомогу українським клубам для участі у чемпіонаті України", - розповів Бродський.