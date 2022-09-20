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Прометей не зіграє у наступному сезоні Суперліги

Сьогодні 11:11 262 0
Прометей пропустить наступний сезон
Прометей не зіграє у наступному сезоні Суперліги
#БК Прометей

Джерело - prometeybc.com.

Прометей знявся з наступного розіграшу української Суперліги.

Про це розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Причиною для такого рішення стало збільшення заявочного внеску з 40 тисяч грн до 4,5 млн грн для клубу, який виступає в єврокубку не під егідою ФІБА. У новому сезоні Прометей гратиме у Єврокубку - турнірі під егідою EuroLeague Basketball, а також у Латвійсько-естонській лізі.

"Починаючи із серпня, баскетбольний клуб "Прометей", попри всі організаційні, безпекові та фінансові складності, розпочав підготовку до участі у чемпіонаті України з баскетболу. Клубом було повністю сформовано склад команди, забезпечено проживання гравців та персоналу клубу, організовано харчування спортсменів, взято в оренду ігровий зал, в якому тренується команда... Наш клуб висловлює свою обуреність ситуацією, що склалася в українському баскетболі, та категорично заявляє про неприпустимість вибіркового, дискримінаційного та упередженого ставлення до будь-якого з клубів - членів баскетбольної спільноти. Ми наголошуємо, що головний принцип будь-яких спортивних змагань - це принцип чесної гри, який передбачає рівність всіх його учасників.

Баскетбольний клуб "Прометей" не візьме участь в ХХХІІ чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд в сезоні-2022/2023, якщо Федерацією баскетболу України не будуть усунені  прояви упередженості та дискримінації по відношенню до нашого клубу", - розповів Дубинський.

Участь у чемпіонаті української Суперліги-2022/2023 підтвердили Будівельник, Київ-Баскет, Запоріжжя, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк, Кривбас та Миколаїв.

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