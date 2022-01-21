Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Черкаські Мавпи вдома програли Тернополю.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 січня
Черкаські Мавпи - Тернопіль 65:76 (16:25, 19:15, 20:19, 10:17)
Раніше Прометей переграв Хімік.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Черкаські Мавпи вдома програли Тернополю.
Черкаські Мавпи - Тернопіль 65:76 (16:25, 19:15, 20:19, 10:17)
Раніше Прометей переграв Хімік.