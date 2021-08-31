Став відомий розклад матчів відбору на чемпіонат світу-2023

Джерело - ФБУ.
Чоловіча збірна України отримала розклад матчів першого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Команда Айнарса Багатскіса, яка увійшла до групи G, зіграє в рамках трьох ігрових вікон.
Розклад матчів у групі G:
26 листопада 2021
Грузія - УКРАЇНА
Північна Македонія - Іспанія
29 листопада 2021
Іспанія - Грузія
УКРАЇНА - Північна Македонія
24 лютого 2022
Іспанія - УКРАЇНА
Грузія - Північна Македонія
27 лютого 2022
УКРАЇНА - Іспанія
Північна Македонія - Грузія
1 липня 2022
Іспанія - Північна Македонія
УКРАЇНА - Грузія
4 липня 2022
Грузія - Іспанія
Північна Македонія - УКРАЇНА
У другий груповий етап кваліфікації виходять по три команди з групи, які формують чотири групи по шість команд. Тут гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі.
Таким чином, топ-3 команди з групи G, в якій виступає збірна України, на другому етапі утворять групу L із трьома кращими командами H (Нідерланди, Ісландія, Росія, Італія).