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Став відомий розклад матчів відбору на чемпіонат світу-2023

Вчора 23:40 193 0
Українці стартуватимуть у першому груповому раунді з виїзду до Грузії
Став відомий розклад матчів відбору на чемпіонат світу-2023
#Україна

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України отримала розклад матчів першого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса, яка увійшла до групи G, зіграє в рамках трьох ігрових вікон.

Розклад матчів у групі G:

26 листопада 2021

Грузія - УКРАЇНА

Північна Македонія - Іспанія

29 листопада 2021

Іспанія - Грузія

УКРАЇНА - Північна Македонія

24 лютого 2022

Іспанія - УКРАЇНА

Грузія - Північна Македонія

27 лютого 2022

УКРАЇНА - Іспанія

Північна Македонія - Грузія  

1 липня 2022

Іспанія - Північна Македонія

УКРАЇНА - Грузія

4 липня 2022

Грузія - Іспанія

Північна Македонія - УКРАЇНА  

У другий груповий етап кваліфікації виходять по три команди з групи, які формують чотири групи по шість команд. Тут гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі. 

Таким чином, топ-3 команди з групи G, в якій виступає збірна України, на другому етапі утворять групу L із трьома кращими командами H (Нідерланди, Ісландія, Росія, Італія). 

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