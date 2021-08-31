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Збірна України отримала суперників у кваліфікації чемпіонату світу-2023

Сьогодні 16:27 219 0
ФІБА провела жеребкування кваліфікаційних турнірів наступного чемпіонату світу
Збірна України отримала суперників у кваліфікації чемпіонату світу-2023
#ЧС-2023

Джерело - ФБУ.

Відбулося жеребкування кваліфікаційних турнірів чемпіонату світу 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Суперників по європейській відбірковій зоні отримала чоловіча національна збірна України.

У групі G на першому груповому етапі кваліфікації наша команда гратиме проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії. В другий груповий етап виходять три команди.

Відбіркові матчі першого групового етапу відбудуться 20-30 листопада 2021 року, 21 лютого - 1 березня 2022 року та 27 червня - 5 липня 2022 року.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2023
Кваліфікація. Європа

Група A. Сербія, Бельгія, Словаччина, Латвія

Група B. Білорусь, Велика Британія, Греція, Туреччина  

Група C. Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія

Група D. Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща 

Група E. Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія

Група F. Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія  

Група G. Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна

Група H. Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія

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