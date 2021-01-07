 У НБА зафіксовано чотири нові випадки коронавірусу | Баскетбол | Champion.com.ua
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У НБА зафіксовано чотири нові випадки коронавірусу

Вчора 22:55 409 0
Стало відомо, скільки баскетболістів нині заразилися COVID-19
У НБА зафіксовано чотири нові випадки коронавірусу
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації повідомили, що на минулому тижні чотири баскетболісти здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всього тести здали 498 баскетболістів.

Відповідно до правил NBA і NBPA, встановленими відповідно до рекомендацій, будь-який гравець, який заразився вірусом, має ізолюватися до тих пір, поки не здасть негативний тест.

Імена чотирьох баскетболістів, які заразилися, не повідомляються.

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Мілвокі.

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