У НБА зафіксовано чотири нові випадки коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації повідомили, що на минулому тижні чотири баскетболісти здали позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Всього тести здали 498 баскетболістів.
Відповідно до правил NBA і NBPA, встановленими відповідно до рекомендацій, будь-який гравець, який заразився вірусом, має ізолюватися до тих пір, поки не здасть негативний тест.
Імена чотирьох баскетболістів, які заразилися, не повідомляються.
Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Мілвокі.