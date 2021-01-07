У НБА зафіксовано чотири нові випадки коронавірусу

Стало відомо, скільки баскетболістів нині заразилися COVID-19

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації повідомили, що на минулому тижні чотири баскетболісти здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всього тести здали 498 баскетболістів.

Відповідно до правил NBA і NBPA, встановленими відповідно до рекомендацій, будь-який гравець, який заразився вірусом, має ізолюватися до тих пір, поки не здасть негативний тест.

Імена чотирьох баскетболістів, які заразилися, не повідомляються.

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Мілвокі.